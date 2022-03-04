Мешканці Херсона кажуть, що по всьому місту розставлені блокпости.

Мешканці Херсона всупереч блокуванню окупантами української гумдопомоги відмовилися брати "допомогу", яку росіяни привезли у центр міста.

Про це у Facebook заявив Сергій Павлюк.

За його словами, деякі українські оператори мобільного зв’язку все ж у місті працюють. Чоловік виклав на своїй сторінці у соцмережі відео з кількома вантажівками, припаркованими біля адмінбудівель.

Як уточнив Павлюк, у вантажівках окупанти привезли свою "допомогу".

"Привезли бл*** гуманітарку, зараз її кудись відвозять… День важкий. Блокпости по всьому місту. Спробували відзняти, що нібито там хтось зустрічає (загарбників – ред.) з квітами. Не встиг відзняти, було о 13:00… о 13:00 вимкнули зв’язок. Прибігли, щось там вони познімали. Кілька людей взяли коробочки, послали на*уй. Херсон продовжує стояти. Дуже багато черг в магазини, купують все, що є. Херсону потрібна буде гуманітарна допомога… Гуманітарку привезли, кілька чоловік підходило, але в загальному не брали", - сказав він.

Як писав УНІАН, окупанти відмовили у "зеленому коридорі" для поставки гуманітарної допомоги для херсонців.

Вранці, 4 березня, окупанти відключили мобільний зв’язок на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише WiFi.

2 березня після боїв окупанти взяли під контроль Херсон. Зокрема, вони захопили будівлю ОДА і телевежу. Невдовзі з’явилась інформація, що росіяни окупаційні війська планують проголосити "Херсонську народну республіку". Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 авто, 2 мікроавтобуси та 7 "ГАЗелей".