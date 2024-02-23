24 лютого виповниться друга річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Росія намагається знищити Україну, тому потрібно завжди бути напоготові, щоб протидіяти ворогу.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу можливої масованої атаки ворога завтра – 24 лютого, в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди. Тому що це країна, яка намагається нас знищити просто фізично. Тому, можливо, і буде якась прив’язка до дат. Але можливо і не буде. Тут треба щодня бути напоготові", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що торік, тобто в лютому 2023 року, всі чекали масованої атаки і 23 лютого, коли в Росії "день защитника отечества" святкують, і 24 лютого – на першу річницю повномасштабного вторгнення, але тоді не було обстрілів в ці два дні.

"Масований обстріл був аж 9 березня. Але розслаблятись не потрібно, тому протиповітряна оборона завжди готова до відбиття повітряної атаки противника", - сказав він.

Загроза 24 лютого - що відомо

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що триває повномасштабна війна в Україні, і росіяни у "фетиш-дату" - 24 лютого, можуть вчинити масований удар по українській території.

При цьому сказав, що це може бути з метою залякування, демонстрації своїх можливостей на другу річницю повномасштабного вторгнення. Експерт вважає, що психологія вбивць та маніяків ворогові нічого іншого не підкаже, окрім як організацію ракетного удару по нашій країні саме на це число.

Коваленко зазначив, що у ворога може ще залишатися на озброєнні до 150 крилатих ракет типу Х-55/101/555. Крім того, за словами Коваленка, у супротивників залишається майже недоторканним боєкомплект "Калібрів" - крилатих ракет морського базування. За відомостями оглядача, такого озброєння у ворога є приблизно 300 штук.

Війна Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з окупації Автономної Республіки Крим. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона це називає не війною, а, так званою, Спеціальною військовою операцією.

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