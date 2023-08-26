Президент заявив, що всі обставини події будуть обов'язково з'ясовані.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Житомирській області з навчально-бойовими літаками L-39, в якій загинули три пілоти.

"Вчора (25 серпня) у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний - "Джус". Український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним і близьким, всім, хто знав хлопців", - зазначив він у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент додав, що розслідування події триває.

"Деталі говорити рано. Звичайно, будуть з'ясовані усі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна пам'ять!" - заявив Зеленський.

Авіакатастрофа у Житомирській області - що повідомлялося

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойових літаки L-39. Стало відомо, що в авіакатастрофі загинули троє пілотів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зокрема загинув Джус-пілот 40-ї бригади тактичної авіації:

Розслідування обставин авіакатастрофи почало Державне бюро розслідувань.

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