Він прогнозує, що російські загарбники ближчим часом нарощуватимуть атаки ударними безпілотниками.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що змінилося в російських атаках "Шахедами".

"Сьогодні успішна робота протиповітряної оборони, тому що 17 з 22 (збитих цілей – УНІАН) – це доволі таки непоганий показник. Знову непогано показали себе мобільні вогневі групи. Саме ті підрозділи, які і призначені в більшості для знищення саме ударних БпЛА", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону, говорячи про наслідки нічної атаки російських окупантів по Україні.

Він також підкреслив, що ворог ближчим часом нарощуватиме атаки ударними безпілотниками.

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На запитання, чи простежується якась логіка в діях загарбників, зокрема щодо періодичності та характеру їхніх атак, речник зазначив, що "фактично змінювати в ранковому зведенні про нічну атаку особливо нічого не треба".

"Вже все фактично шаблонно. Тому що приблизна кількість БпЛА – 20-30, приблизний відсоток збиття, засоби ураження, які ми використовуємо, - теж стабільно все так. Тому противник фактично щоночі вже завдає ударів "Шахедами", про що ми й говорили", - сказав Ігнат.

Речник додав, що ударів зазнає портова інфраструктура, часто від цього потерпає Одеська область.

"Зараз ми бачимо теж зміну напрямку, теж атакують "Шахедами" в різних регіонах. І напрямки ударів збільшуються: раніше це було один-два, зараз вже бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда і так далі", - зауважив він.

Атаки дронів на Україну

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Ігнат зазначив, що російські окупанти робитимуть все для того, аби зробити ефективнішими усі типи озброєння, зокрема й "Шахеди". Він не виключив, що загарбники можуть спробувати зменшити радіолокаційну помітність та звук двигуна цих дронів.

Крім того, Ігнат зауважив, що дронів-камікадзе навряд чи стане менше, адже Росія хоч і розповідає про власне виробництво дронів, але "Іран буде таки їм допомагати і рейси з Тегерану стабільно відбуваються".

Загалом з початку повномасштабної війни в Україні росіяни запустили по нашій країні понад 2 тисячі "Шахедів".

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