Аналітики зазначили, що росіяни брешуть про використання американських РСЗВ для знищення колонії з полоненими.

Росіяни, очевидно, брешуть про удар ракетами HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці на Донбасі. Пошкодження від пожежі не притаманні для принципу роботи цієї реактивно системи залпового вогню.

Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 29 липня.

"Підтримувані Кремлем видання публікують відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі. Але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS", – йдеться в повідомленні.

Експерти Інституту також зазначають, російські пропагандистські ресурси хоч і оприлюднили кадри фрагментів ракети HIMARS, але нема жодних доказів того, що ці фрагменти знайшли саме на території колонії в Оленівці.

Більш детальну аналітику масового вбивства українських полонених в Оленівці аналітики обіцяють оприлюднити згодом.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом.

За даними української розвідки, воєнний злочин скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Служба безпеки України, Збройні сили України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та уповноважений Верховної Ради з прав людини у своїй спільній заяві вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт в Оленівці. Вони також вимагають направити на територію колонії інспекційну місію.

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