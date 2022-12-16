Мер міста закликав вимкнути всі електроприлади.

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів Полтава залишилася без електрики. На території області теж спостерігаються перебої, про що повідомили місцеві жителі.

Інформація про зникнення світла в місті надійшла від мера Олександра Мамая. Він написав у своєму офіційному Telegram-каналі: "Увага. Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми залишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні".

Тим часом жителі Полтавської області повідомили "Суспільному", що в різних населених пунктах теж спостерігаються проблеми з енергопостачанням. Визначити їх масштаб поки неможливо.

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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про аналогічну ситуацію в Харкові. Місто залишилося без світла в результаті трьох ударів рашистів по об'єктах інфраструктури в Чугуївському районі.

Масована атака окупантів 16 грудня

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім приблизно о 8:30 написав про пуски ракет. Після цього по всій Україні почалася повітряна тривога. Повідомлялося, що очікується 60 ракет.

Перші "прильоти" було зафіксовано в Харкові, Запорізькій області і Кривому Розі. В останньому рашисти вдарили по житловому будинку, з-під завалів вже витягли маленьку дівчинку.

Жителі столиці теж чули вибухи, але як мінімум більша частина з них — це робота ППО. Всі гілки метро в Києві тимчасово зупинені, а станції працюють як укриття.

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