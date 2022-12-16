Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів Полтава залишилася без електрики. На території області теж спостерігаються перебої, про що повідомили місцеві жителі.
Інформація про зникнення світла в місті надійшла від мера Олександра Мамая. Він написав у своєму офіційному Telegram-каналі: "Увага. Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми залишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні".
Тим часом жителі Полтавської області повідомили "Суспільному", що в різних населених пунктах теж спостерігаються проблеми з енергопостачанням. Визначити їх масштаб поки неможливо.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про аналогічну ситуацію в Харкові. Місто залишилося без світла в результаті трьох ударів рашистів по об'єктах інфраструктури в Чугуївському районі.
Масована атака окупантів 16 грудня
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім приблизно о 8:30 написав про пуски ракет. Після цього по всій Україні почалася повітряна тривога. Повідомлялося, що очікується 60 ракет.
Перші "прильоти" було зафіксовано в Харкові, Запорізькій області і Кривому Розі. В останньому рашисти вдарили по житловому будинку, з-під завалів вже витягли маленьку дівчинку.
Жителі столиці теж чули вибухи, але як мінімум більша частина з них — це робота ППО. Всі гілки метро в Києві тимчасово зупинені, а станції працюють як укриття.