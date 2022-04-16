Найактивніше російська армія діє Слобожанському та Донецькому напрямках.

В районі міста Ізюм Харківської область зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп, також окупанти готуються до активізації бойових дій поблизу Авдіївки Донецької області.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 6:00 16 квітня.

Наголошується, що найактивніше російська армія діє Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зокрема, на Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля супротивник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

В районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля супротивник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії.

У Генштабі не виключили активізації дій супротивника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил поблизу Слов’янська.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує обстріли на більшості напрямків.

На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою завдання втрат, виснаження українських військ та можливої підготовки до наступальних дій.

На Попаснянському напрямку супротивник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи ЗСУ. Силами мотострілецьких підрозділів у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб Попасною. Успіху не має.

В районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження українських військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій в районі Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку дії супротивника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.

Очікується, що супротивник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ, повідомили у Генштабі.

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання супротивника продовжує блокування порту Маріуполь та здійснює вогневу підтримки на Приморському напрямку.

"Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування "Калібр", зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури держави", - попередили у Генштабі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках супротивник активних дій не проводив. Відзначається переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження.

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