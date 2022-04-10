Поїздка була узгоджена з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер завтра, 11 квітня, полетить в Москву на зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Поїздка була узгоджена з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Інформацією про майбутню зустріч спочатку поділилося видання Kronen Zeitung з посиланням на джерела, близькі до канцлера. А потім дані ЗМІ підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Як передає Kronen Zeitung, Негаммер має намір діяти як "будівельник мостів". Він хоче "спробувати все, щоб хоч трохи наблизився мир" між Росією і Україною. А для цього потрібні не тільки дзвінки, а й особисті візити.

Нагадаємо, вчора, 9 квітня, Нехаммер відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За відомостями Kronen Zeitung, канцлер піддався критиці за візит, адже нібито поставив під загрозу нейтралітет Австрії.

Під час зустрічі лідери провели спільний виступ. На ньому Зеленський розповів про кількість окупантів під Маріуполем, пояснив, від чого залежать подальші дії РФ і прокоментував можливе загострення боїв.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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