Сьогодні вони зокрема обговорять подальшу підтримку для України.

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський зустрів Негаммера перед будівлею Офісу президента.

Згодом лідери держав зашли до ОП.

"Для нас важливий сигнал, сигнал для всієї України, що Австрія підтримує Україну, український народ у супротиві проти агресії РФ", - наголосив Зеленський.

Він подякував Негаммеру за підтримку України.

За словами президента, сьогодні вони зокрема обговорять з канцлером Австрії подальшу підтримку для України.

Своєю чергою, Негаммер наголосив, що Австрія стоїть на боці України і розширюватиме свою допомогу.

Раніше міністр закордонних справ Австрії заявив, що країна не буде підтримувати будь-яке ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.

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