Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Зеленський зустрів Негаммера перед будівлею Офісу президента.
Згодом лідери держав зашли до ОП.
"Для нас важливий сигнал, сигнал для всієї України, що Австрія підтримує Україну, український народ у супротиві проти агресії РФ", - наголосив Зеленський.
Він подякував Негаммеру за підтримку України.
За словами президента, сьогодні вони зокрема обговорять з канцлером Австрії подальшу підтримку для України.
Своєю чергою, Негаммер наголосив, що Австрія стоїть на боці України і розширюватиме свою допомогу.
Раніше міністр закордонних справ Австрії заявив, що країна не буде підтримувати будь-яке ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.