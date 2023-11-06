Відповідну "концепцію" окупантам написав керівник однієї з кафедр Одеської юридичної академії.

В Україні доктор наук розробив концепцію "Миколаївської народної республіки" для окупантів. Відповідним "науковим трактатом" відзначився керівник однієї з кафедр Одеської юридичної академії.

Його "концепція" передбачала тотальну денацифікацію усіх сфер життєдіяльності миколаївців. Як повідомляє прес-центр СБУ, зрадником виявився ексдепутат Миколаївської міськради, який на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ).

Зазначається, що за вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Національної поліції. Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

Відео дня

"Загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до Путіна з проханням щодо "приєднання" Миколаївщини до складу РФ. У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації", - розповіли у СБУ.

Для виконання цього завдання фігурант підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої "МНР", яке планував відправити на погодження до Москви.

У СБУ стверджують, що своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії та затримали на початку літа 2022 року.

"Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія". Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захоплення регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення "МНР", - розповіли у пресцентрі.

Наразі суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

За даними Миколаївської обласної прокуратури, фігурант - доктор наук державного управління, кандидат політичних наук. Його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

"У суді довели, що засуджений у квітні 2022 року вступив у змову із представником головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що у період з травня по червень 2022 року за завданням куратора він розробив так звану концепцію "становлення незалежної держави - Миколаївської Народної Республіки", у якій визначив 11 головних пунктів. Серед них - створення МНР через заяву про вихід з-під юрисдикції й державно-адміністративного складу України та оголошення "державної незалежності". Цей "суб’єкт міжнародного права" мав мати власну "державну" символіку, мову (російську). Окремо планувалось наголосити на воєнно-політичному, економічному, соціально-гуманітарному й культурно-духовному союзі із РФ на час "спеціальної військової операції". Також "концепція" передбачала призупинення дії Конституції України та інших законодавчих актів, діяльність державних та місцевих органів влади, політичних партій з обов’язковим проведенням "тотальної денацифікації усіх сфер життєдіяльності "МНР".

За інформацією слідства, зрадник планував створення воєнізованих збройних формувань, правоохоронних органів, судових органів та визначення їх діяльності поза українським правовим полем. Окрім того, передбачалися перехід усіх українських земель, надр, водних ресурсів, майна, фінансових ресурсів тощо у власність "МНР", "націоналізація" банків з їх активами, визначення грошової одиниці - "рубль РФ" та єдиної з РФ банківсько-фінансової системи. Ще доктор наук планував реорганізацію систем освіти, охорони здоров’я, соціальної політики та пенсійної системи "за стандартами кращих зразків цих систем у РФ, с урахуванням місцевих особливостей".

"Крім того, упродовж квітня-травня поточного року фігурант надавав інформацію (ворогу - УНІАН) про розташування Збройних Сил України та державних установ на території Миколаєва", - зазначили у прокуратурі.

23 червня 2022 року діяльність зрадника була припинена.

В Україна затримали зрадника, який увійшов до складу групи ССО ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, до 15 років тюрми засуджений житель Херсона, який увійшов до складу оперативно-бойової групи ССО ЗСУ, а потім здав окупантам військових та волонтерів, які через це опинилися у полоні. Він обманом доєднався до армії, скориставшись довірою волонтера-жінки. Остання була змушена пережити 116 днів полону окупантів через його зраду.

Вас також можуть зацікавити новини: