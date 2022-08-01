Особу винного у тортурах українського військового ще остаточно не встановлено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
За словами новопризначеного генпрокурора України Костіна, інформацію щодо розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці він отримує кожні три години.
"За попередніми висновками міжнародних експертів, для вбивства наших військовополонених в Оленівці була використана термобарична зброя", - повідомив він.
Також він розповів про розслідування тортур і кастрації українського військового.
"Є інформація щодо декількох осіб, які можуть бути причетні до злочину. Проте остаточно особу ще не встановлено. Ми маємо отримати беззаперечні докази задля притягнення винного до відповідальності", - зазначив він.
За його інформацією, однією із версій смерті Андрія Вадатурського є цілеспрямоване вбивство.
"Наразі опитано понад 50 свідків. Офіс генпрокурора оприлюднить більш детальну інформацію, коли вона буде в наявності", - зазначив Костін.
Нагадаємо, днями мережею розлетілися шокуючі кадри катування й убивства українського військополоненого.
На опублікованому відео російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем. Особу самого ката в соцмережах оперативно встановили.
Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження після появи відео з катуванням українського військовополоненого (провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).
Зокрема, до ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця ЗСУ.