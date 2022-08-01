Є інформація про декількох осіб щодо причетності до цього злочину, проте генпрокуратура має отримати беззаперечні докази для притягнення злочинця до відповідальності.

Особу винного у тортурах українського військового ще остаточно не встановлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За словами новопризначеного генпрокурора України Костіна, інформацію щодо розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці він отримує кожні три години.

"За попередніми висновками міжнародних експертів, для вбивства наших військовополонених в Оленівці була використана термобарична зброя", - повідомив він.

Також він розповів про розслідування тортур і кастрації українського військового.

"Є інформація щодо декількох осіб, які можуть бути причетні до злочину. Проте остаточно особу ще не встановлено. Ми маємо отримати беззаперечні докази задля притягнення винного до відповідальності", - зазначив він.

За його інформацією, однією із версій смерті Андрія Вадатурського є цілеспрямоване вбивство.

"Наразі опитано понад 50 свідків. Офіс генпрокурора оприлюднить більш детальну інформацію, коли вона буде в наявності", - зазначив Костін.

Нагадаємо, днями мережею розлетілися шокуючі кадри катування й убивства українського військополоненого.

На опублікованому відео російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем. Особу самого ката в соцмережах оперативно встановили.

Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження після появи відео з катуванням українського військовополоненого (провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Зокрема, до ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця ЗСУ.

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