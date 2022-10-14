Буданов наголосив, що наразі ні у кого в світі немає більшого досвіду, ніж має українська армія.

З початку повномасштабного вторгнення Росії армії ворога не вдалося вчинити жодної дії, яка стала б несподіванкою для України.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Найбільшими успіхами я вважаю те, що наша інформація є упереджувальною. Це в принципі легко побачити, тому що немає несподіванок, скажімо так, від противника. … Немає жодної дії, яка стала для нас тією чи іншою мірою повністю несподіваною. До всіх їхніх підступних витівок ми підходимо підготовленими", – сказав Буданов.

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Очільник ГУР також наголосив, що наразі українські військовослужбовці є одними з найкращих у світі фахівців, оскільки вони мають унікальний досвід.

"Після цієї війни однозначно багато чого з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих у світі фахівцями. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової абсолютно повністю конвенційна війна, у якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів", – пояснив глава української розвідки.

Він також наголосив, що те, що українські військові навчаються закордоном, є лише вимушеним кроком, на який Україна пішла з безпекових міркувань.

"Зараз ми змушені навчатися в інших країнах світу. Це вимушена міра, є великий ризик у разі великого скупчення людей на військових полігонах. Щоб не було у противника змоги знищити наші резерви ще на етапі підготовки, наші західні союзники надали нам змогу готуватися на їх полігонах", – зауважив він.

Масовані ракетні удари РФ: остання інформація від ГУР

Як писав УНІАН, 10 та 11 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по містах України. Крім цього, під час масштабної атаки були застосовані дрони. Ворог знищив об'єкти інфраструктури в кількох областях України, вбив 19 та травмував 105 осіб.

Українська розвідка повідомила, що російські окупанти отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще на початку жовтня.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов переконував, що такі масовані ракетні удари швидше виняток, і з такою інтенсивністю ворог не зможе постійно обстрілювати територію України.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов високо оцінив роботу розвідки та зазначив, що Україні точно відома кількість ракет, що залишилися у РФ, і приблизний час, коли окупанти можуть їх використати.

"Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт", – наголосив Данілов.

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