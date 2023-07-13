Внаслідок падання уламків в кількох місцях спалахнули пожежі.

Цієї ночі російські окупанти завдали удару по Україні зі застосуванням дронів-камікадзе та ракет "Калібр". Від атаки постраждала столиці: падіння уламків зафіксували у 4 районах міста, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"За однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку. Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації відмовилися. Було врятовано та виведено на безпечну відстань ще 1 особу. У 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Відомо про 2 потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано. Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували. Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території", – зазначили в міністерстві.

Відомство зазначає, що за іншими адресами пожеж не виникало. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Атака по Україна 13 липня - це треба знати

Вночі по всій території Україні було оголошено повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні Сили, відбувалися пуски ракет типу "Калібр" і іранських дронів камікадзе.

З'являлися повідомлення про вибухи в низці областей – Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській. Інформацію про вибухи підтверджували в Хмельницькій ОВА, подробиці атаки поки не розкривали.

За повідомленнями київської влади, столицю було атаковано "Шахедами" з різних напрямків, Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено близько десятка ворожих цілей. Внаслідок атаки дронів на Київ загинула людина.

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