Внаслідок атаки зайнялася пожежа в оселях, вибуховою хвилею вибиті вікна у будинках навколо, пошкоджені автомобілі, припарковані поряд.

Кількість поранених у Запоріжжі від нічного удару ракетою С-300 зросла до дев'яти.

Як повідомляє поліція Запорізької області, близько 00:50 російські війська вкотре вдарили ракетами по одному з житлових кварталів міста.

Внаслідок атаки відбулося займання гаражного приміщення, розташованого поряд, зайнялася пожежа в оселях, вибуховою хвилею вибиті шибки та балконні рами у довколишніх будинках, пошкоджені фасад та автомобілі, припарковані на дворовій території.

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Також ударною хвилею та уламками снарядів пошкоджені офісні приміщення, магазини, будівлі підприємств, розташованих неподалік місця влучання.

"У результаті ракетного обстрілу постраждали дев’ятеро людей – чотирьох госпіталізовано до медичних закладів, із них – двоє дітей, 9 та 15 років", - розповіли правоохоронці.

Нагадується, що російська армія вкотре застосувала проти українського населення зенітно-ракетні комплекси С-300.

За фактом збройної агресії слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

Ситуація в Запорізькій області

Росіяни вже не раз обстрілювали Запоріжжя та інші населені пункти області, є багато руйнувань інфраструктури, будинків, жертв та постраждалих.

Так, вночі 16 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Місцева влада повідомила, що є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури, і кілька людей отримали поранення.

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