Зима може бути важкою, але її вдасться пережити, каже Буданов.

Україна зможе пройти зимовий період попри російські повітряні удари по критичним об’єктам інфраструктури. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю 24 Каналу.

Очільник ГУР погодився з думкою багатьох оглядачів, що найближча зима буде найважчою.

"Фактично вона вже почалась, календарно ще ні, але фактично вже так", - сказав Буданов.

Відео дня

Також він висловив своє бачення, чи вдасться Україні пережити цю зиму.

"Перше, як-то кажуть, обнадійлива новина. Щоб б там не сталося, у будь-якому разі, ми зиму все-одно переживемо. І це розуміють всі. І як у нашого ворога - вони чудово це розуміють. І я думаю - що ми з вами теж. А те, що вона може бути важкою - може бути. Але, знову ж таки - ми її переживемо", - переконаний Буданов.

Він закликає міркувати з розумінням, що Україна пройде зимовий період.

По-друге, за його словами, в РФ були проведенні глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку всіх ударів по енергетиці.

З цієї причини, за його словами, в РФ дійшли висновку, що фактор загрози знищення української енергетичної системи перед зимовим сезоном послужить посиленню позиції РФ, у тому числі російської переговорної позиції. Буданов сказав:

"Фактор саме загрози того, що вони нам зруйнують енергетику перед зимовим сезоном, він буде мати максимальний вплив, спершу, на суспільство в Україні, і друге - на наших Західних партнерів, бо це така тематика, яка всіх лякає. Але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком. Він обмежується кінцем лютого місяця".

Тому, оскільки цей фактор обмежений за часом, то на думку РФ, "виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду".

"Тож, тримаємося, і ми це пройдемо", - переконаний Буданов.

Ефект від ударів по РФ

Водночас, він нагадав, що Україна завдає ударів по паливно-енергетичному комплексу РФ. Україна здійснює симетричні дії.

"Ефект від наших дій не має таких часових обмежень, тому що, ми б’ємо, у тому числі, по експортних спроможностях РФ. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють. Ефект є. Особливо його відчувають у сфері нафтопереробки, а конкретніше - бензину", - сказав Буданов.

На його переконання, удари вглиб РФ точно допомагають Україні. "Але, дива за один день не станеться", - вважає Буданов.

Водночас, він переконаний, що "чарівних рішень" для обвалу економіки РФ не існує. Очільник ГУР додав:

"Існує планомірна системна робота, вона дає завжди результат".

Він вважає, що Україна досягне свого завдяки довгому системному завданню ударів по території РФ.

Зима в Україні - наміри РФ

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Україна офіційно увійшла в опалювальний сезон, під час якого знову на вагу буде кожен кіловат електроенергії та кубометр газу. Сезон боротьби за тепло в буквальному сенсі цього слова.

Напередодні зими Росія знову посилила удари з метою знищення енергетики України. Москва намагається занурити українців у темряву та холод.

