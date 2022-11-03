На Путіна чекають, найімовірніше, "погані новини".

Партія "яструбів" в оточенні російського президента Володимира Путіна не пробачить керівництву РФ здачу ще й Херсона, що спричинить посилення тиску на Кремль.

На Путіна чекають, найімовірніше, "погані новини", вважають опитані Sky News західні чиновники. На їхню думку, згідно з початковими намірами РФ, окупанти повинні були закріпитися на півдні, але Москва, схоже, готує сили до відведення, що дуже не сподобається ультраправому оточенню Путіна.

Джерела Sky News стверджують, що Росія добре розробила варіант виведення військ з Херсонської області.

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"Коли це насправді станеться, ми можемо очікувати ще одного сплеску різкої критики російського керівництва", - сказав один із західних чиновників.

Разом з тим на Заході не бачать, щоб становище Путіна було під загрозою. Раніше критика правих стосувалася в основному Міноборони РФ.

За словами чиновників, у російських сил також "критично не вистачає" боєприпасів, в тому числі артилерійських снарядів.

Війна - новини: ситуація на Херсонському напрямку

На півдні триває контрнаступ ЗСУ, українські бійці б'ють по логістичних шляхах противника, якими угрупованню окупантів перекидають боєприпаси та техніку.

У відповідь Росія відправила на Херсонський напрямок десятки тисяч підготовлених бійців і частково мобілізованих. Останні, за задумом Кремля, повинні будуть прикривати боєздатні частини в разі прориву оборони.

Разом з тим росіяни пустили чутки про нібито готовність "евакуюватися" на лівий берег Дніпра. 3 листопада гауляйтер Стремоусов заявив про "непросту ситуацію" у місті, а із захопленої ОВА зник триколор.

Напередодні окупанти стверджували, що закрили рух через Дніпро для цивільного транспорту.

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни насправді просто роблять вигляд "відступу": "Ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоб створити для себе правильно побудовану оборону".

Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня.

У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій.

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