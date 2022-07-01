В серпні очікується надходження західного озброєння в необхідній кількості для захисту і контрнаступальних дій.

Липень буде місяцем зменшення напруги на фронті, але великої війни в геополітичному просторі, де Росія буде схиляти Україну до капітуляції.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов під час інформаційного телемарафону.

"Судячи з інформації, яка є у відкритому доступі, липень може стати місяцем зменшення напруги і позиційної війни на фронті, але великої війни в геополітичному просторі. Ми вже бачимо випади Росії стосовно примушення нас до переговорного процесу і втілення у життя поганих прогнозів закінчення війни", - сказав він.

За його словами, в серпні очікується надходження західного озброєння в необхідній кількості для захисту і контрнаступальних дій.

Жданов уточнив, що згідно з поясненнями Білого Дому слів президента США Джо Байдена, анонсована нещодавно зброя – це загальна кількість озброєння, яку поставлять нам п’ятдесят країн, включаючи те, яке вже надійшло.

"Тобто це не "ще" надійде, а вже "включаючи". Ось така різниця. Але в тому обсязі, як оголосив Джо Байден, цього буде достатньо для того, щоб ми почали формування ударного угруповання для проведення контрнаступальної операції", - пояснив експерт.

Зокрема "пакет зброї" включає артилерію, засоби ПВО та авіації, що дозволить хоч якось убезпечити українців від авіаударів.

Як повідомляв УНІН, наприкінці червня президент США Джо Байден заявив, що понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інші озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: