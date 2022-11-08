Європейці прекрасно розуміють, що в гонці озброєння Путін неминуче програє.

Зараз Україна перебуває у "найнуднішому періоді" війни з Росією. Номенклатура і кількість західного озброєння зростає, а Путін і його армія слабшає. Переломний період може статися в лютому-березні 2023 року.

Як розповів радник ОП Олексій Арестович у бесіді з російським юристом Марком Фейгіним, на його погляд, Європа ухвалила набагато жорсткіше рішення щодо Росії, ніж Америка.

"Розширюється тренувальна місія, військове виробництво в Європі дуже сильно. Взагалі Європа схвалила стратегію проактивної відповіді на військові виклики. Воно безпосередньо позначиться на нашій здатності, просто це займає певний час - відновити промисловість, яка 30 років була в комі", - сказав Арестович.

Він зауважив, що "номенклатура, кількість і якість озброєння постійно збільшується": "Повільніше, ніж нам хотілося б, але збільшується. Бо якщо Захід піде на компроміс, це означатиме для нього катастрофу. Він ніколи не буде таким, як був, і з великими труднощами буде вибиратися з неприємностей, тому що це означає піддати сумніву позицію всіх своїх союзників, в тому числі у Східній Азії проти Китаю".

А крім того, підкреслив Арестович, це означало б заохотити будь-якого агресора до порушення міжнародного права. "Так не працює, це означає підірвати всю систему світової безпеки", - сказав радник ОП.

Європейці прекрасно розуміють, що у гонці озброєння Путін неминуче програє.

"Росіяни познімали всі свої війська, ПВК - навіть з Малі, які охороняли уранові свердловини. Росія шкребе останні ресурси. Їм нема у що одягати війська, купують боєприпаси в КНДР, у них бунт", - пояснив Арестович.

Це квиток в один кінець, вважає він.

"Думаю, лютий-березень - перелом корінний (у війні - УНІАН). Вони (росіяни - УНІАН) намагаються затягнути, домовитися. Їм кров з носу потрібен перепочинок, щоб підготувати мобіків, закупити ще барахла іранського, трішки заморозити і заблекаутити Україну. Всі ці потуги видно. У якомусь сенсі це найнудніший період війни, тому що зрозуміло, що буде далі. Але це просто треба прожити", - підсумував Арестович.

Росіяни перейшли до оборони на більшості ділянок фронту

Таких висновків дійшли аналітики британської розвідки. На думку західних фахівців, частково мобілізовані не дозволяють агресору вести повноцінні наступальні операції.

Ситуацію для ворога погіршують й регулярні атаки ЗСУ на логістичні шляхи РФ з постачання зброї й техніки. На дефіцит боєприпасів скаржаться вже й самі окупанти.

Як повідомив аналітик Defense Express Іван Киричевський, після провалу на Харківщині й втрати залізничного вузла в Куп'янську Росії загрожує каскадний обвал фронту по всій лінії.

Уже надійшли повідомлення про зведення лінії оборони в Лисичанську, Херсонській області, на березі Чорного моря та спробі зупинити просування ЗСУ на ділянці Сватове-Троїцьке-Кремінна.

Водночас окупанти продовжують безглузді штурми Бахмута, Павлівки, Соледара та інших населених пунктів на сході.

Вас також можуть зацікавити новини: