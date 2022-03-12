За даними ЗМІ, гімнастка вирушила в безпечне місце з маленькими дітьми.

Коли Росія почала масове військове вторгнення в Україну, 38-річна гімнастка Аліна Кабаєва вирушила в "дуже відокремлене і дуже безпечне" шале недалеко від Лугано в Швейцарії зі своїми маленькими дітьми, батьком яких вважається президент РФ Володимир Путін.

ЗМІ вдалося з'ясувати подробиці розкішного життя коханки Путіна, їх публікує видання The Mirror.

"Гімнастка, яка завоювала золоту олімпійську медаль, Аліна Кабаєва, яку колись називали "найбільш гнучкою жінкою Росії", за повідомленнями, вирушила в "дуже відокремлене і дуже безпечне" шале з маленькими дітьми, коли в Україну в'їхали російські танки", - йдеться в повідомленні видання.

За даними журналістів, 38-річна Кабаєва, яку багато хто вважає матір'ю двох синів Путіна, а можливо, і двох дочок, живе в розкішному захищеному особняку.

Джерело журналістів в Лугано, недалеко від італійського кордону, сказав: "До пандемії коронавірусу часто ходили чутки про те, що в місті знаходиться коханка Путіна. Відомо, що у них тут міцні зв'язки, але всі, хто їх знає, поклялися зберігати таємницю".

"Поки Росія розвалюється через санкції, це ідеальне місце для Путіна, щоб відправити Аліну та їхніх дітей", - додало джерело.

За словами журналістів, в місці, де оселилася Кабаєва з нащадками Путіна після початку російсько-української війни, переважають дорогі ресторани, аптеки, банки, брендові магазини, елітні лікарні і "вилизані" вулички.

Виданню також вдалося з'ясувати деякі деталі народження дітей Путіна.

В одній VIP-клінік під назвою Clinicа Sant'Аnna, що знаходиться недалеко від Лугано, за інформацією місцевого телеканалу, в 2015 році Кабаєва народила Путіну дівчаток-близнючок. Повідомляється, що президент Росії був присутній при пологах, тому в клініці знімали дві палати – для пари з немовлятами і охоронців.

"Купаючись в теплих весняних сонячних променях на цьому тижні, контраст між спокоєм Sant'Аnna і пологовим будинком, який розбомбили російські війська в Маріуполі, не може бути різкіше", – йдеться в матеріалі The Mirror.

Нагадаємо, раніше ЗМІ також повідомляли, що всі діти Кабаєвої від Путіна вже мають швейцарські паспорти. Ймовірно, Кабаєва теж вже громадянка Швейцарії.

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