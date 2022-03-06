Ба більше, чоловік розірвав посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток.

Йде 11-й день війни, яку розв'язала Росія. Ворог деморалізований, часто відмовляються воювати через велику кількість загиблих та здається у полон.

Нещодавно колишній правоохоронець РФ, який 15 років віддав службі в російському МВС, показово порвав паспорт із двоголовим орлом та заявив про бажання захищати Україну та воювати на її стороні. Відео у соцмережах оприлюднила пресслужба СБУ.

Чоловік говорить, що хоче воювати на боці України, бо тут у нього дружина та нове життя, яке він розпочав, переїхавши в нашу державу минулого року. Він також підкреслив, що за всі скоєні злочини президента рф путіна треба судити у Міжнародному військовому трибуналі.

"Звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить його в тероборону. Але якщо цей намір щирий – він заслуговує на повагу!", – говориться у дописі.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що росіянам все важче вести війну з незламними українцями. Зокрема на визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки.

Раніше повідомлялося, що за 10 днів війни в Україні загинули понад 11 тисяч окупантів. Українські захисники та захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

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