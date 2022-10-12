Священнослужитель усіляко підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ проти України.

Служба безпеки України (СБУ) викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Спільно із слідчими Національної поліції України в рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці встановлено, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ", - йдеться у повідомленні.

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Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

▪️ комп’ютерну техніку та мобільні термінали,

▪️ друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

▪️ інші речові докази, які направлено на експертизу.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 ("порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками") Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Триває досудове розслідування.

При цьому УПЦ вже відреагувала на обшуки. Зокрема, опублікувала на офіційному сайті заяву керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана, де говориться дослівно наступне:

"Митрополит Іонафан (Єлецьких) спростував повідомлення у ЗМІ про результати проведених слідчих дій (обшуків 11.10.2022) за місцем його фактичного проживання та в Тульчинському єпархіальному управлінні працівниками Служби безпеки України, заявивши, що "докази", нібито знайдені в цих приміщеннях, жодного відношення ні до мене, ні до Тульчинської єпархії не мають".

Колаборанти в Україні

В Україні регулярно виявляють колаборантів. Так, поліцейські відкрили 1 тис. 358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з російськими окупантами.

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