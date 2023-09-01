За словами посла, Україна має мужність та рішучість для перемоги над агресором.

Представник США в ЄС Марк Гітенштайн відкинув занепокоєння щодо темпів контрнаступу Збройних сил України на фронті.

У своєму інтерв’ю Bloomberg він нагадав про виклик з яким зіткнулися США та їхні союзники у Другій світовій війні. За словами посла, в українців є "мужність, стимул і рішучість перемогти, і вони це зроблять".

Через два місяці після початку наступальної операції з'явилась інформація, що союзники України занепокоєні темпами просування ЗСУ. Зокрема, у них нібито викликало побоювання те, що затяжна боротьба може зміцнити позицію президента Росії Володимира Путіна .

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Водночас Гітенштайн порівняв ситуацію з боротьбою, з якою зіткнулися США та їхні союзники перед остаточною перемогою у Другій світовій війні.

"Ви б розвели руками у відчаї", — наголосив дипломат.

Посол закликав інвесторів шукати можливості в Україні, оскільки процес відновлення після війни допоможе створити в країні привабливе інвестиційне середовище.

"Це буде найбільша така спроба з часів плану Маршалла", — зазначив Гітенштайн.

При цьому він наголосив, що Київ має серйозно поставитися до антикорупційних реформ, які є умовою для значних обсягів фінансування та вступу до ЄС. За його словами, антикорупційні режими, прозорість, регулювання та зміцнення ринків акцій - є ключовими способами залучення капіталу Україною.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Нещодавно Bloomberg писало, що європейські союзники України стурбовані повільними темпами контрнаступу ЗСУ. Так, вони побоюються, що за відсутності значного прогресу до зими США можуть припинити активну підтримку України, тоді як Європа не здатна забезпечити потреби української армії.

Сьогодні газета The New York Times повідомила, що ЗСУ досягли невеликих, але значних успіхів на Запорізькому напрямку та намагаються використати для ширшого прориву та виходу на так званий сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом.

При цьому у колонці WSJ вказується, що якби Україна прислухалася до порад американців, її бойову міць стерли б за дні.

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