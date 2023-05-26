За його словами, можливо, країнам Заходу доведеться ще довгі роки постачати Україні зброю.

Глава чеського Генштабу генерал Карел Ржехка закликав громадськість підготуватися до "поганого сценарію" контрнаступу України.

В інтерв'ю BILD Ржехка сказав, що зараз ніхто не може передбачити, чим закінчиться контрнаступ ЗСУ. "Результат війни залежить не тільки від танків і бронетранспортерів. Тут занадто багато невідомих", - висловився військовий.

Потім він уточнив, що має на увазі під "поганим сценарієм". "Особисто я вважаю, що ми повинні готуватися і до поганого сценарію - довгої війни", - відповів генерал.

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За його словами, можливо, країнам Заходу доведеться ще довгі роки постачати Україні зброю: "Росіяни вважають, що час на їхньому боці. Ми повинні показати, що вони помиляються". Ржехка додав, що Чехія вже поставила Україні понад 250 радянських танків, БМП і вертольотів.

Генерал закликав західних політиків готувати суспільство до того, що війна може тривати роки. Це стосується не тільки оборонної, а й, наприклад, економічної сфери. "Не менш важлива наша готовність підтримувати Україну і на інших фронтах: морально, дипломатично, фінансово і в інших сферах, таких як освіта, культура, будівництво та інші", - заявив воєначальник.

Контрнаступ ЗСУ - головне

25 травня 2023 року радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про початок контрнаступу, але незабаром уточнив, що контрнаступальна операція - це робота не одного дня, вона не почнеться "з перерізання червоної стрічки".

Окремо, того ж дня, заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що контрнаступ почнеться, як тільки країна отримає необхідне озброєння від союзників.

Захід продовжує постачати українським військам необхідне спорядження і боєприпаси, а ЗСУ перемелюють зосереджені на боях у Бахмуті, Мар'їнці та інших населених пунктах Донбасу окупаційні сили.

Росія, своєю чергою, з початку цього місяця завдає масованих ракетних ударів і атакує інфраструктуру, в тому числі військову та енергетичну, іранськими дронами, таким чином, намагаючись перешкодити початку контрнаступу.

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