Чоловік "служив" у батальйонах "Заря" та "Брянка СССР".

На Луганщині поліцейські викрили 24-річного колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР».

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області, в ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 24-річного мешканця Сєвєродонецька, який брав участь у діяльності незаконного збройного формування «Заря».

Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ, де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону «Заря», який дислокувався на території обласного військкомату у Луганську.

Зі слів чоловіка, за півроку через конфлікт з командиром та погані умови служби він залишив лави батальйону та вступив до іншого - «Брянка СССР».

Читайте такожРосія скоротила мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною За «службу» чоловік отримував зарплату у розмірі 15 тис. російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, залишив їхні лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до Сєвєродонецька.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» чоловікові повідомлено про підозру. Слідчі завершують досудове розслідування і найближчим часом спрямують до суду обвинувальний акт.

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Автор: Вікторія Токарєва