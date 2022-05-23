Сьогодні парламент затвердив указ президента, згідно з яким воєнний стан в Україні продовжується з 05:30 25 травня 2022 року ще на 90 діб.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко прокоментував ряд рішень, які сьогодні були прийняті Верховною Радою, серед них подовження воєнного стану в країні до 23 серпня.

Відповіді та роз'яснення він надав в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, зокрема, перший заступник голови Верховної Ради відповів на питання, чи можна сподіватись на скасування військового стану 23 серпня, у зв’язку з повним завершенням бойових дій до Дня незалежності України.

"Як сказав у своєму зверненні посол ЄС Матті Маасікас, дуже важливо мати надію. Мати надію, що Україна переможе цю страшну навалу, яка йде з боку Росії. Переможе разом з Європою та зі всім світом. Тому, як і всі українці, я вірю, що наша перемога буде найближчим часом. Звичайно хотілось би, щоб вона була до Дня незалежності та відсвяткувати цей день в своїй вільній та незалежній країні. Все в руках наших збройних сил, військового командування та президента. Я думаю, разом ми будемо наближати цю перемогу",- акцентував Корнієнко.

Перший заступник голови Верховної Ради також роз’яснив щодо денонсації ряду угод з Росією та СНД та відповів на питання, чи багато ще таких форматів з країною-агресором залишилося.

"Я думаю, що таких документів ще багато, тому що ця справа накопичувалася не за один день, а довгі роки. На початку 90-х наші політичні попередники мали інше бачення, сподівалися на збереження союзної кооперації та співпраці між країнами, тому і утворилось СНД. Відповідно, десь років десять був розквіт всього цього, багато чого було зроблено юридично. Зрозуміло, що цей союз немає жодного сенсу ані політичного, ані практичного, а тепер ще й ідеологічного. Тому, ми зараз все це будемо вичищати", - зазначив Корнієнко.

Перший заступник голови Верховної Ради також прокоментував внесені зміни до законодавства, якими надається можливість обирати банк для одержання військових пенсій.

"Зараз не дуже сприятлива логістична ситуація в країні. Якщо військовий пенсіонер не має можливості мати поряд "Ощадбанк", потрібно щоб він не їздив та не шукав відділення. Тепер він може це зробити в інших, акредитованих Нацбанком установах. Це той законопроект, який ми прийняли для того, щоб розібрати завали невдалого регулювання. Крім того, багато військових пенсіонерів сьогодні воюють, тут і практичність питання, щоб вони вчасно могли отримати пенсію. Взагалі, зараз потрібно робити все, щоб максимально спростити життя людям", - підкреслив Корнієнко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада затвердила указ президента, згідно з яким воєнний стан продовжується з 05:30 25 травня 2022 року ще на 90 діб.

Крім того, Україна сьогодні вийшла ще з низки угод СНД, серед яких:

денонсація угоди між Україною і Росією про уникнення подвійного оподаткування,

вихід України з Угоди про співпрацю у боротьбі з незаконною міграцією, з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-членів СНД у Великій Вітчизняній війні.

Також Верховна Рада підтримала законопроект, який дає можливість обирати банк для одержання військових пенсій.

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