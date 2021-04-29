За словами голови української делегації у ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі, сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили у загальному вигляді ідею встановлення "великоднього перемир’я".

Голова української делегації для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що шанс встановити "великоднє перемир‘я" є і консультації щодо цього тривають.

Читайте такожБойовики на Донбасі 15 разів порушили перемир'я, поранено бійця ЗСУПро це повідомила українська делегація для участі у ТКГ на своїй сторінці у Facebook після проведеного вчора чергового засідання ТКГ.

"28 квітня відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій. Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого виступає настання Великодніх свят. Сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили у загальному вигляді ідею встановлення "великоднього перемир’я", - сказав Кравчук.

За його словами, сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню.

"Консультації тривають", - зазначається у повідомленні.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи вчора, 28 квітня, не вдалося домовитися про великоднє перемир'я.

За словами Гончаренка, наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

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Автор: Інна Андаліцька