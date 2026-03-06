'Бавовна' в Криму: СБУ уразила авіаремонтний завод та два 'Панцирі', - джерела (фото)

Уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2", БпЛА "Мохаджер-6", зенітну установку ЗУ-23.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняних "бавовн" на російських військових об’єктах у Криму. Вони уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому "Джанкой").

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, за попередньою інформацією, уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2", БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі, зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі.

Також, за словами співрозмовника, уражено два паливозаправники та наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

"Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці – особливо на території українського Криму", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по російських обʼєктах

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони уразили фрегат "Адмірал Ессен" – носій восьми крилатих ракет "Калібр". Удар припав по середній надбудові корабля.

Вунаслідок ураження вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу, пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди.

Джерела УНІАН підтвердили, що корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.

