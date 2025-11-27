На лаві підсудних - громадяни Росії, Вірменії та України.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив вирок у справі про підрив Кримського мосту в жовтні 2022 року. Як пише "Медіазона", вісім обвинувачених отримали довічне позбавлення волі. Загалом у справі проходять 13 осіб - громадяни Росії, Вірменії та України.

Під вартою опинилися Артем і Георгій Азатяни, Олег Антіпов, Олександр Билін, Володимир Злоб, Дмитро Важких, Роман Соломко та Артур Терчанян. Суд визнав їх винними за статтями про теракт і незаконне перевезення вибухівки. Крім того, Соломку і Терчаняну додатково інкримінували контрабанду вибухових речовин.

Зазначається, що процес проходив у закритому режимі. Прокуратура спочатку вимагала для всіх восьми затриманих довічні терміни. Слідство стверджувало, що шість підприємців, фермер і далекобійник нібито діяли у змові з українськими спецслужбами. За версією російського обвинувачення, саме вони забезпечили перевезення вибухівки, через яку 8 жовтня 2022 року на мосту вибухнула вантажівка. У результаті конструкцію було серйозно пошкоджено, а п'ятеро людей загинули. Усі підсудні категорично відкидають свою причетність і заявляють, що не знали про вміст вантажу.

"Фермер із Херсона Роман Соломко повинен буде провести перші 7 років ув'язнення у в'язниці, а решту терміну - у колонії особливого режиму. Крім того, його засуджено до штрафу в розмірі 700 тисяч рублів. Володимиру Злобу, Артуру Терчаняну та Артему Азатьяну також призначили штраф у 700 тисяч рублів. Перші 6 років вони проведуть у в'язниці, термін, що залишився, - у колонії особливого режиму", - йдеться в публікації.

Главі логістичної компанії з Петербурга Антіпову і підприємцю Азатьяну, крім довічного терміну, призначили штрафи в 600 тисяч рублів особливого режиму, підприємцям Билину і Тяжких - у 550 і 500 тисяч рублів відповідно.

Правозахисний центр "Меморіал" раніше визнав усіх обвинувачених політв'язнями. В організації зазначили, що слідство так і не надало переконливих доказів того, що підсудні знали про вибухівку або мали намір організувати теракт. "Ми вважаємо справу про підрив Кримського мосту явно політичною. Вона побудована на здогадках слідства. Оскільки реальні організатори і виконавці недоступні для російської влади, було вирішено провести показовий процес над людьми, до яких можна дотягнутися", - наголосили в "Меморіалі".

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, у жовтні 2022 року низка ЗМІ повідомила, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. Окупаційна "влада" півострова заявила, що на мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок вибуху сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара до Керчі.

За рік після інциденту голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що для підриву використовували еквівалент 21 тонни тротилу, захований у металевих циліндрах усередині великих рулонів плівки. За його словами, вантаж виглядав "повністю цивільним", а операцію розробляли троє співробітників СБУ - включно із самим Малюком. Решту учасників, стверджував він, використовували "втемну".

