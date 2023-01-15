Голова ОВА зазначає, що кордон із Білоруссю зміцнюється настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб регіону.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль наголошує, що північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, на півночі активно будуються інженерні та фортифікаційні споруди, створюються протитанкові рови.

"Усі 229-х спільних кілометрів із Республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада Білорусі дозволить їм розпочати наступ", - запевнив Коваль.

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Голова ОВА додав, що в місцевого населення бойовий настрій і історично сильний рух опору.

"Вважайте - це ще одна армія. Люди готові захищати свою територію. Історично північ Рівненщини - це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів", - написав він.

Очільник ОВА розповів, що місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди.

"Додамо до цього Збройні сили України, Територіальну оборону, прикордонні війська, добровольчі формування кожної з 64-х територіальних громад нашого регіону. Які щоденно проходять бойові злагодження, відточують навички стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій", - написав Коваль.

Крім того, додав він, у регіоні "весь прикордонний периметр заміновано".

"До того ж, північ Рівненської області - це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі", - зазначив голова ОВА.

Війна в Україні - загроза з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ в Украну. Російські війська заходили на нашу територію також через Білорусь - постраждали Київська і Чернігівська області. В кінці березня українським захисникам вдалося витіснити російських загарбників з цих регіонів.

Утім, загроза повторного наступу росіян з території Білорусі не зникла. Останніми тижнями розмови про це лише активізувалися.

У Державній прикордонній службі України наприкінці грудня розповіли, що в Білорусь стягнули понад 10 тисяч солдатів РФ. Росія активно стягує у Білорусь не лише живу силу, а й військову техніку. На початку січня стало відомо, що в Білорусь привезли з Росії вантажівки, на яких є символи "Z". Також під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Білорусі.

За словами опозиційної білоруської журналістки Наталії Радіної, від військових Білорусі надходять дані, що напад на Україну буде. Вона додала, що невідомо, чи буде новий наступ на Україну здійснюватися саме з білоруської території.

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