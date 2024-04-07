Буданов зазначає, що такі звинувачення російської влади мають на меті ще більше посилити ненависть до України.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повністю заперечує звинувачення російської влади у причетності України до терактів на території Росії.

Коментуючи звинувачення України у причетності до теракту у "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков’ї в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, він назвав це "абсолютно абсурдним звинуваченням", що має на меті ще більше посилити ненависть до України.

Очільник ГУР також заперечив причетність України до підриву газопроводу "Північний потік".

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"Я більш ніж упевнений, що жоден з чиновників в Україні не міг мати до цього ніякого відношення, навіть фізичного. І я точно знаю, що такі накази не віддавалися жодній службі", - заявив він.

Водночас Буданов відмовився відповідати на питання про подальші перспективи війни. Насамперед, за його словами, Україна повинна була впоратися з викликами червня.

РФ знаходить у терактах на своїй території "український слід"

22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Холі" стався теракт, унаслідок якого загинули понад 130 осіб, ще понад 180 - постраждали.

У Росії відразу заявили, що Україна нібито винна в терористичній діяльності на території Росії. Росіяни наполягають, що знайшли "український слід" у теракті в "Крокусі" і вимагають заарештувати голову СБУ Василя Малюка.

У 2022 році вибухами було пошкоджено обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одну з двох ниток "Північного потоку–2" у водах поблизу острова Борнхольм на сході Данії. В жовтні 2023 року у Польщі заявили, що до підриву газопроводів причетна РФ. Західні ЗМІ також писали про український слід у диверсії.

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