Ба більше, у Слідкомі нібито розкрили деякі деталі свідчень одного із затриманих.

Слідчий комітет РФ заявив, що у телефонах підозрюваних у теракті в "Крокусі" нібито знайшли фото людей у ​​камуфльованій формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та відомої української поштової марки про "російський військовий корабель".

Як стверджує Слідком РФ, вранці 24 лютого 2024 року "один із співучасників за вказівкою куратора знайшов на інтернет-ресурсах і відправив йому скриншоти зображень входів у будівлю Крокус Сіті Холу та під'їзних шляхів до нього". Все це обвинувачений нібито підтвердив у своїх свідченнях.

Зазначені дані можуть свідчити про зв'язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції, стверджують в Слідкомі.

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Водночас проект "Агентство" звертає увагу на те, що ці "виявлені фотозображення" раніше публікувалися у відкритих джерелах і знаходяться пошуком Google.

Путін має кілька причин звинувачувати Україну в "Крокусі"

Зазначимо, що Центр протидії дезінформації України після трагічних подій в "Крокусі" пояснював, що Росія прагне посилити мобілізацію. З огляду на це, Москва цілком могла вдатися до кривавих методів, аби налякати людей та вмотивувати їх на війну з Україною. З такою думкою погоджується низка експертів, водночас наводячи додаткові мотиви диктатора.

Зокрема, політолог Володимир Фесенко казав, що Путін зможе вирішити 2 проблеми, звинувачуючи Україну. По-перше, посилити репресії всередині РФ. По-друге, скористатися цим для ескалації війни.

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