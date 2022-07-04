Скоріше за все, у білоруській державі в напрямку України немає "ударного кулака", зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко пояснив, чому на даний час загрози нападу Білорусі немає, але у майбутньому цього не можна виключати.

Про це Денисенко розповів в ефірі інформаційного телемарафону 3 липня.

Радник голови МВС зазначив, що ті мобілізаційні навчання, які зараз проводяться в Білорусі, поки не переходять в ту стадію, коли можна сказати, що почалася масова мобілізація білорусів, і армія Білорусі перейшла до стягування сил до українського кордону.

"Станом на зараз якогось "ударного кулака" на території Білорусі в напрямку України, на цей момент ми не бачимо і, скоріше за все, його немає. Але, виключати, що через деякий час можуть бути прийняті такі рішення, на жаль, ми не можемо. Станом на зараз, найближчими днями - завтра-післязавтра, загрози нападу немає",- підкреслив Денисенко

Нагадаємо, 3 липня президент України Володимир Зеленський назвав небезпечними заяви Олександра Лукашенка щодо участі у війні проти України та нагадав, що Україну регулярно обстрілюють ракетами з території Білорусі.

Повідомлялося, що в цей день 3 липня, на заході до Дня незалежності Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він "давно визначив" роль Білорусі в російсько-українській війні. Лукашенко підкреслив, що вже давно РФ й Білорусь створили "єдине угруповання збройних сил".

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