Українські дипломати будуть щодня і щоночі працювати, аби максимально наблизити перемогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що велика перемога України над Росією обов'язково відбудеться. Українські дипломати будуть щодня і щоночі працювати, аби максимально її наблизити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час відеозвернення у Facebook після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві, у якій взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков, державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.

Кулеба розповів, що сьогодні на зустрічі від американської сторони стали відомими "декілька епізодів, які були напередодні війни і у перші години війни".

"І ми знаємо, що деякі країни відверто не вірили в нас. Це не стосується Сполучених Штатів. Сполучені Штати вірили... а сьогодні вони всі захоплено дивляться за нашими перемогами. Велика перемога України обов'язково буде, і ми щодня і щоночі будемо працювати над тим, щоб її максимально наблизити", – наголосив Кулеба.

Підсумовуючи, глава МЗС України заявив, що "український незламний характер і західна, насамперед американська, зброя" є рецептом нашої перемоги над рашистськими загарбниками.

Раніше Зеленський заявив, що ультиматуми РФ неприйнятні для України. За його словами, вони можуть бути прийняті лише в разі знищення України.

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