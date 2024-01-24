Очільник МЗС зазначив, що Україна зіштовхується з нестачею необхідного озброєння, зокрема боєприпасів.

Ситуація на фронті в Україні зараз залишається важкою через нестачу постачання боєприпасів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За його словами, "ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому".

Очільник українського МЗС також додав, що масований ракетний удар вранці 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.

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"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції", – сказав Кулеба.

Також дипломат додав, що потреби України "не відповідають оборонним потребам" країн Заходу.

Допомога Україні: останні новини

Німеччина вперше передасть Україні військові вертольоти Sea King Mk 41. Як повідомив міністр оборони країни, Києву передадуть шість таких гелікоптерів, а також комплект приладдя і запасних частин до них.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс підписав угоду на суму 1,1 мільярда євро на закупівлю більшої кількості боєприпасів для своїх членів. За його словами, нарощення виробництва боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб країни-члени військового блоку могли продовжувати надавати підтримку Україні.

Канада передасть Україні 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane Technologies, вартістю приблизно 20 мільйонів доларів. Наразі допомога від США досі під питанням.

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