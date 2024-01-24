Супротивники за добу втратили також багато техніки, у тому числі понад 10 танків.

Втрати Росії в Україні станом на середу, 24 січня, відчутно зросли й перетнули позначку у 378 тисяч супротивників.

Упродовж минулої доби знищені ще 840 загарбників та багато техніки РФ, поділився Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. У Генштабі додали, що у тому числі ліквідовані 13 ворожих танків та 31 бойова броньована машина.

Крім того, "мінусовано" сім одиниць спецтехніки супротивників, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 22 крилаті ракети, 37 дронів оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони, одну реактивну систему залпового вогню та 61 артилерійську систему.