Російські війська, дислоковані в Україні, використовують застаріле озброєння. Поки Україна закликає західних партнерів надати більше зброї та боєприпасів, аналогічні заклики лунають від прихильників війни в Росії до своїх лідерів.
Видання Newsweek пише, що зображення імперських російських кулеметів і "куцих гвинтівок часів Першої світової війни" викликали відповідну реакцію прихильників російського вторгнення в Україну.
"Коли військам нічого видати, вони отримують застарілу зброю", - йдеться в Telegram-каналі проросійських солдатів і блогерів, які стверджують, що вони воювали проти України протягом десяти років. "Ми спостерігаємо наростаючу кризу, коли російські війська не можуть отримати доступ до запасних частин".
Російські війська використовують застаріле озброєння, в тому числі кулемет Дегтярьова часів Першої світової війни, який "безнадійно застарів" до початку Другої світової війни, і кулемет "Максим", винайдений в 1884 році, заявив на початку місяця відомий промосковський військовий аналітик Ростислав Мокренко.
"Ми отримали кілька відгуків від наших бійців, які сказали, що отримали їх для виконання бойових завдань", - написав у Telegram російський блогер Топаз. "Ви не можете бути серйозними, хлопці. Під час повстанських воєн (йдеться про вторгнення РФ на український Донбас – УНІАН) ми із задоволенням стріляли з протитанкових рушниць ПТРД зразка 1940 року, гвинтівок Мосіна-Наганта зразка 1890 року і самозарядних карабінів СКС. Але зараз інші часи, і нестача кулеметів являє собою реальну проблему, яку потрібно вирішувати".
Майже два роки війни на території України принесли великі людські жертви, а також знищили величезну кількість зброї, в тому числі стрілецької. Обидві сторони використовували стару зброю, але вік не завжди означає зниження її ефективності.
"Деякі види зброї можуть використовуватися дуже довго, оскільки вони виконують незмінну функцію", - говорить Семюел Бендетт з американського аналітичного центру Center for Naval Analyses. "Зброя, створена багато десятиліть тому, "як і раніше актуальна", тому що основоположні принципи і тактика ведення війни не змінилися".
"Автомату АК-47 вже майже 70 років, і він мало змінився", - додав Бендетт. "Незмінними залишилися і прості пістолети-кулемети, наприклад, M2 Browning, який використовується досі".
За його словами, саме тому основний бойовий танк Т-55, розроблений відразу після Другої світової війни, досі використовується в бою.
На початку цього року українські військові заявили, що одному з їхніх військовослужбовців вдалося перехопити російську крилату ракету за допомогою M2 Browning. Україна також активно використовує великокаліберні кулемети, намагаючись збити безпілотники-камікадзе "Шахед" іранської розробки, які часто запускає Росія.
Надходять повідомлення про те, що Росія витягує з музеїв або сховищ бойові танки для використання в Україні, в тому числі Т-55.
У липні Міністерство оборони Великобританії припустило, що російські екіпажі встановлювали на танки саморобні вибухові пристрої, перш ніж евакуюватися, і направити танк до мети.
А за даними розвідки, отриманими з відкритих джерел, Росія використовувала вантажівки, випущені до Другої світової війни, в ході триваючого вже довгий час наступу на Авдіївку.
Зброя Росії - що є в окупантів
Україна знищила п'яту частину Чорноморського флоту РФ. Навесні 2022 року він налічував 73 кораблі. Україна знищила 13 суден, а після поразки ракетного катера "Івановець" втрати РФ становлять 20%.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що орієнтовні терміни використання всього наявного на військових складах РФ складають два роки.