Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений силами ППО. Та кілька разів вистрелив й пенсіонер.

У березні 2022 року, коли російські окупанти безперервно бомбили Чернігів, пенсіонер Валерій Федорович взяв свою мисливську рушницю і відкрив вогонь по російському винищувачу Су-34.

"На другому колі як пішов (російський винищувач - УНІАН), я зі свого, хлопці зі свого, і воно ух – і впало", – пригадує пенсіонер.

За допомогу у збитті російського винищувача його нагородили медаллю від Державної прикордонної служби "За сприяння в охороні державного кордону", повідомили на сайті відомства.

"Воно бух, падло, і впало", – так описує пенсіонер знищення ворожого літака.

Як справжній мисливець, Віктор Федорович взяв собі трофей на пам'ять - осколок від збитого Су-34.

Під час бойових дій пенсіонер постійно допомагав захисникам Чернігова і мирним мешканцям. В підвалі його дому переховувалися сусіди з дітьми.

Коли його спитали, чи пішов би він до армії, якби дозволяв вік, чоловік сказав: "Сьогодні ж! Пішки, карачками поліз би!"

Нагадаємо, як писав УНІАН, у березні на межі Полтавської та Сумської областей рятувальники та тероборона підняли з дна річки ворожий танк, який затонув разом з екіпажем. Виявилось, що до демілітаризації ворожої техніки причетний місцевий пенсіонер - дід Петро.

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