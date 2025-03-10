Ситуація значно погіршилася, коли на цей відрізок фронту прибув підрозділ безпілотників "Рубікон".

Український гарнізон чисельністю 10 тисяч військових у Курській області на заході Росії опинився в критичній ситуації. Постійні атаки елітних російських безпілотників знищили сотні транспортних засобів на головній дорозі між Курськом і містом Суджа, що є ключовим пунктом оборони українського виступу в регіоні. Також Росія знищує мости, пише Forbes.

Скориставшись погіршенням постачання українського оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ", значно більші російські та північнокорейські сили в Курську активізували свій тримісячний контрнаступ.

Українські бригади, що знаходяться на північному краю виступу, відступають у напрямку Суджі, де нещодавно змогли відбити спробу російського прориву через старий газопровід.

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Цей відступ може передувати повному виходу України з Курської області та поверненню в більш безпечні райони північної території України.

Російські сили намагаються заблокувати будь-які шляхи відступу, незважаючи на атаки української авіації, зокрема МіГ-29. "Противник руйнує мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, намагаючись перешкодити виходу Сіверського оперативно-тактичного угруповання з Курської області на територію України", – попередили в Українському центрі оборонних стратегій.

Сіверське ОТУ мало певний успіх на початку лютого, проте ситуація кардинально змінилася після прибуття російського Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон" у другій половині місяця.

"Рубікон" використовує передову тактику дронів", — пояснив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа. Особливо загрозливими є вибухові FPV-дрони, які можуть долати українське радіоглушіння.

Серія ударів російських дронів по дорозі в Суджу стала сигналом до можливого завершення семимісячного українського вторгнення в Курську область. "День, коли ви це побачили, мав стати днем, коли ви почали хвилюватися про Курськ", — написав Пертетуа.

Російська кампанія безпілотників у Курській області збіглася з рішенням президента США Дональда Трампа призупинити подальшу допомогу Україні та припинити обмін розвідданими між США та Україною.

Європейські союзники України можуть частково компенсувати втрату американської інформаційної підтримки, проте цей процес займе час. Росія, своєю чергою, активно використовує ситуацію на свою користь.

"Заслуговує на увагу часовий зв’язок між призупиненням обміну розвідданими США з Україною та початком знищення Росією українського Курського виступу", – зазначив Інститут вивчення війни.

Ситуація в Курській області

Ситуація на Курщині сильно ускладнилась кілька днів тому. Вчора західні ЗМІ писали про те , що угруповання українських військ може попасти в оточення. Таким чином, якщо Україна втратить Курщину, то може втратити ледве не єдиний козир на переговорах з РФ.

Як повідомив головний сержант 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус, росіяни в Курській області намагаються оточити ЗСУ і прорвати оборону. Військовий зазначив, що росіяни мають чисельну перевагу та активно використовують безпілотники. "FPV-дрони контролюють проїзд на Суджанському напрямку, що значно ускладнює пересування українських військових", - деталізував він.

Нагадаємо, вторгнення ЗСУ в Курську область у серпні минулого року стало найсерйознішим нападом на територію Росії з моменту вторгнення нацистів до Радянського Союзу в 1941 році.

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