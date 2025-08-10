Внаслідок удару знищено щонайменше 25 окупантів, зазначили в Генштабі.

Повітряні сили України завдали високоточний бомбовий удар, уразивши командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок Херсонської області.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ. "За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень. За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону", – зазначили в пресслужбі Генштабу і додали, що окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі!

Інші удари Сил оборони України

Напередодні в Генштабі також повідомили, що Сили оборони України уразили один із ключових об’єктів паливної інфраструктури Російської Федерації в Саратівській області. Зазначається, що НПЗ виробляв близько 7 мільйонів тонн палива щороку.

Відео дня

9 серпня українські захисники атакували важливий російський логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. На відео видно, як безпілотник влучає в будівлю хабу, після чого там починається пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: