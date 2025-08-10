Переробляв 7 мільйонів тонн нафти: Сили оборони уразили черговий НПЗ РФ

Він є одним з ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ, зазначили в Генштабі.

В ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем України разом з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що в результаті влучання безпілотника на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. У Генштабі зазначили, що Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Російської Федерації. Також там додали, що цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", – додали в Генштабі.

В ніч на 7 серпня Сили оборони України уразили успішно уразили Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї, який називають одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії. Зазначається, що річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Згодом в СБУ повідомили про ще одну успішну атаку Сил оборони – по логістичному хабу, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Зазначається, що склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

