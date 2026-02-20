Потік двійок для інфільтрації: Трегубов розкрив ключові плани росіян у Лимані

При цьому російські загарбницькі війська несуть великі втрати. Також Трегубов розповів про проблему, яку створюють росіяни для ЗСУ.

Окупанти переслідують мету оточити Лиман, щоб створити умови для подальшого просування на Слов’янсько-Краматорську міську агломерацію з півночі, але це їм не вдається реалізувати.

Про це речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері телеканалу Суспільне. Речник відзначив, що на Лиманському напрямку "росіяни активно лізують, в тому числі, у намаганні інфільтрації в Дробишеве".

Трегубов зауважив, що активні бойові дії йдуть на усьому Лиманському напрямку і характеризуються високою інтенсивністю. Українські сили чинять шалений простив діям окупантів.

Він уточнив, що мета загарбників полягає у тому, щоб охопити і витіснити ЗСУ з міста Лиман.

"Лиман є ключовим населеним пунктом, контроль над яким дозволив би росіянам розвивати наступ у напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації з північного боку, через Райгородок і далі. Звісно, це б поставило у неприємне становище українські сили на Донбасі, і поставило б під загрозу ключову цитадель українських сил на Донбасі – це саме Слов’янсько-Краматорська агломерація, яка у росіян є одним з ключових елементів їх плану для контролю над Донецькою областю в цілому", - наголосив Трегубов.

Водночас, як запевнив речник, станом на зараз у росіян не виходить реалізувати цю мету.

Він додав, що наразі ворог техніку не використовує, але є випадки просочування малих піхотних груп:

"Вже є двійки, які дуже активно йдуть. Але двійки йдуть суцільним потоком. Це, скажімо так, є проблема. Це дуже велика кількість особового складу росіян. Постійно намагаються йти вперед".

При цьому, станом на зараз ворог зазнає достатньо високих втрат на Лиманському напрямку, але це його не зупиняє.

Ситуація довкола Вовчанська

Як зазначив речник, загарбники дуже активно намагаються вибити українські сили з південних районів Вовчанська, і паралельно йдуть на селище Вільча і Вовчанські хутори у намаганні оточити українські сили, щоб змусити їх відступити. "Це чинить певний тиск на наші позиції", - сказав Трегубов.

Ситуація в Куп’янську

Речник розповів, скільки російських військових залишається у цьому місті.

"Є активні позиції у двох будівлях безпосередньо на північ від центру міста. Це район міської лікарні. Це кілька висоток, які знаходяться безпосередньо поряд з нею. І саме там сидить кілька десятків росіян. Зараз це близько 30", - повідомив Трегубов.

Він зазначив, що активність цих загарбників, у тому числі в радіоефірі, теж впала.

Ситуація в районі Лиману

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти поширювали брехливі дані про нібито прорив у Лиман. У грудні 2025 року у Третьому армійському корпусі відзначали, що окупантам навіть не вдається зайти у місто.

Станом на початок лютого 2026 року російська армія продовжувала посилати малі піхотні групи в сіру зону в напрямку Лиману Донецької області. Утім, українські військові знищують російських піхотинців ще на підступах. Військам РФ нині не вдається прорватися в Лиман, оскільки Сили оборони його "добре тримають".

