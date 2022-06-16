Так добре по техніці окупантів відпрацював ПЗРК "Стінгер".

Українські захисники не втомлюються бити російських "туристів" на нашій землі і завдавати їм серйозних втрат. Цього разу бійці ССО "Азов" записали на свій рахунок дійсно рідкісний російський вертоліт Мі-35М.

Відео приземлення "пташки" опублікував у своєму телеграм-каналі екскомандир полку Максим Жорін,

На кадрах можна помітити, що ворожий вертоліт летів на малих висотах для уникнення влучання ракет. Після того, як по ньому відпрацював ПЗРК Стінгер", він падає на землю і вибухає.

Найімовірніше, російські льотчики не змогли залишити місце падіння вертольота Ми-35М та змішалися з українським чорноземом.

Що відомо про втрати ворога на війні

За майже чотири місяці повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" близько 32 тисячі російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано дві сотні окупантів. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Зазначається, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в армії РФ почастішали випадки звільнення великої кількості військових через відмову від участі у бойових діях в Україні.

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