Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Ворог скинув бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося близько 400 містян.

Про це Маріупольська міська рада повідомляє у своєму Telegram.

"Рашистські війська знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці. Вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - сказано у повідомленні.

Раніше, як писав УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище і через триваючий обстріл була відсутня інформація про постраждалих.

Цей злочин путінської Росії викликав величезний резонанс у світі.

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