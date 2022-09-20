За словами чоловіка, його родичі загинули в Ізюмі під час авіаудару по п'ятиповерхівці.

Продовжують з'являтися нові подробиці військових злочинів, зроблених російськими окупантами під Ізюмом.

Про повідомляє Радіо Свобода.

Володимир Колесник віднайшов могили своїх родичів серед поховання в Ізюмі. Чоловік зробив іменні таблички та розвісив їх на хрести і на табличках написав прохання – "поховати разом".

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За словами чоловіка, його родичі загинули в Ізюмі під час авіаудару по п'ятиповерхівці.

"Брата знайшли у підвалі, а тітку із дружиною брата – на сходовому майданчику. Трапилось це не одразу, а вже у квітні, коли люди почали розкладатись. Хоронили людей у мішках та без домовин", - розповів він.

Чоловік також каже, що його спершу на місце масового поховання не пускали, пояснюючи це замінованістю території.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено 445 поховань людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.