Група, яка відповідала за українське питання, втратила свій вплив.

Зміна ряду губернаторів в Росії може призвести до певних конфліктів, але президента Володимира Путіна ніхто скидати не буде.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав на брифінгу, коментуючи зміну губернаторів в РФ.

"Можемо чітко говорити про те, що четверо з них це парашутисти, які прийшли з інших регіонів. На зміну їм приходять такі ж парашутисти, тобто це люди з інших регіонів. Ця лягає повністю в ту тенденцію, яка почалася в РФ приблизно два роки тому, коли почалася "зачистка регіональних еліт",- зазначив Денисенко.

За його словами, всі новопризначені люди належать до так званої групи технократів. Він додав, на сьогодні в Росії спостерігається зміна еліт. "Поки що вони малопомітні, але вже зараз можна говорити, що так звана група Дмитра Козака, яка свого часу відповідала повністю за українське питання, питання прикордоння РФ, вона якщо не канула в Лету, то втратила свій вплив на сьогоднішній момент", - вважає Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ України додав, що Сергія Кирієнка називають "смотрящим" за Донбасом і "не тільки за Донбасом".

"Насправді, поки що роль Кирієнка полягає в тому, що він приїхав сюди з інспекцією. І в Херсонській області, і на окупованих територіях Донбасу. Він повинен був скласти розуміння для Путіна, що насправді там відбувається. Тому що після провальної першої стадії війни Путін усвідомив, що він не знає, що відбувається в Україні", - додав Денисенко.

Він пояснив, що Кирієнко є одним із лідерів групи технократів РФ. При цьому Денисенко підкреслив, що зараз не можна казати, що в російських елітах відбувся "тектонічий зсув", але можна говорити про те, що група технократів, і особливо Кирієнко, "набувають певної суб'єктності" - вони стають визначальними точно для всіх сфер життя, крім міжнародної політики і оборони.

"Вони можуть стати відповідальними за політику не лише окупованих територій України, але Молдови і Грузії. І ми можемо говорити про те, що ця група починає набувати певних, скажімо так, не просто суб'єктних політичних важелів впливу, але вона стає нарівні із багатьма групами "старшого покоління", які прийшли з Путіним ще 20 років тому до влади", – зазначив радник голови МВС.

Денисенко підкреслив, що не можна говорити про те, що ці групи будуть воювати між собою і "скидатимуть Путіна". "Але те, що одна з молодих груп набуває суб’єктності, за цим треба дивитися, і це обов’язково призведе до певних конфліктів у певних "сірих зонах російської політики",- додав він.

Як відомо, 10 травня губернатори п'яти регіонів Російської Федерації подали у відставку, зокрема, Саратовської Томської, Кіровської області, а також голова Республіки Марій Ел.

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