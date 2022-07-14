Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 680 млн грн з держбюджету.

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі: підозру отримали майже всі топ-керівники.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Завдяки роботі СБУ на випередження злочинним намірам вдалося запобігти, а причетним фігурантам – уже повідомлено про підозри. Серед них – двоє чиновників категорії "А", що належить до вищого корпусу державної служби в Україні: в.о. голови Держпродспоживслужби, заступник голови Держпродспоживслужби, директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби, керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби, в.о. директора одного з державних підприємств, керівник приватної компанії", - йдеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, вищезазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.

Через цю структуру чиновники планували освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, йдеться про 680 млн грн.

Посадовці вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину.

"Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. Для отримання вказаних коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету", - додали правоохоронці.

Тендер виграла афілійована з держустановою фірма, яка, у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури, запропоновала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець "надав" Держпродспоживслужбі "готовий реєстр" уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2 млн 313 тис. грн.

"Втім, ініційована СБУ перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби відсутня база даних електронного реєстру, а укладання вказаного договору спричинило нанесення збитків державі у розмірі 2 313 000 грн. Як результат, двом високопосадовцям категорії "А" Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки)", - додали в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, слідчі Нацполіції повідомили про підозру злочинній групі, члени якої привласнили 43 мільйони гривень під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ.

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