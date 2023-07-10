Окупанти не будуть робити "жест доброї волі", переконаний мер Мелітополя.

Мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував припущення, що рашисти відступатимуть на Запорізькому напрямку.

У етері Еспресо він заявив, що росіяни навпаки активно залучають нові резерви для протистоянь бійцям ЗСУ.

"Я не бачу сьогодні відступу, не бачу намірів ворога щодо відступу. Ми бачимо зворотню тенденцію, коли він нове й нове гарматне м'ясо підвозить до Запорізької лінії фронту. Щоб не вводити в оману себе та інших, я точно не готовий говорити про те, що ворог сьогодні відступає. Зараз надскладно нашим героїчним військовим виборювати кожен квадратний сантиметр. Не будемо говорити про напрямки - ми розуміємо, що Мелітополь і Бердянськ є пріоритетними", - сказав він.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, з того часу, як на півдні України почався контрнаступ ЗСУ, на Бердянському та Мелітопольському напрямках від загарбників звільнено 169 квадратних кілометрів території. Це - приблизно співмірно з площею Одеси.

Раніше Федоров зазначав, що на Запорізькому напрямку росіяни окопалися навіть в церквах.

Загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 234 480 осіб.

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