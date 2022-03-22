Він закликав жителів Білорусі не мовчати й говорити про війну РФ проти України.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин звернувся до північного українського сусіда - Республіки Білорусь.

Відповідне відеозвернення пролунало у прямому ефірі телеканалу "Белсат TV".

Сухомлин згадав про те, як дві роки тому у місті відбувався українсько-білоруський економічний форум, після чого Житомир закупив білоруські автобуси МАЗ та тролейбуси.

"Не мовчіть, білоруси! Тому що на цих же автобусах, на МАЗівських ваших автобусах у разі вторгнення до вас повезуть ваших дітей, ваших батьків без рук, без ніг, убитими. Тому заради них виходьте, піднімайте голови й говоріть відкрито те, що ви думаєте про війну в Україні. Це не наша й не ваша війна! Це війна Путіна!", - наголосив мер Житомира.

Нагадаємо, останніми днями почастішали повідомлення у ЗМІ щодо того, що Республіка Білорусь може вступити у війну проти України на боці РФ.

20 березня у Міноборони України заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України (залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти нашої країни). У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

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