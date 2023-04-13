Відсікання голови українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж.

Світ не повинен звикати до "щоденних доз" жахливих звірств росіян в Україні.

Так прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер прокоментував появу відео зі стратою росіянами українського військовополоненого. "Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Відсікання голови українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забуте, ні безкарне!", – написав Гегер у Twitter.

У коментарях під постом Гегера користувачі пишуть, що потрібно закрити посольство РФ в Братиславі та надавати українцям ту зброю, яку вони хочуть. А інший користувач написав так: "Уявіть ІДІЛ очолює Радбез ООН".

Відео дня

Відео зі стратою українського військового

11 квітня у російських Telegram-каналах почало поширюватися відео, де російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Через це у Міністерстві закордонних справ закликали Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на це відео.

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