У міністерстві закликали утриматися від публічного озвучування будь-яких припущень щодо особи загиблого.

У Міноборони України роблять усе можливе для ідентифікації страченого росіянами українського військовополоненого.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались. Ми робимо все, щоб упізнати загиблого", - зазначила вона.

Відео дня

На думку Маляр, зараз важливо розуміти, що ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням.

Відтак, у Міноборони закликали утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

"Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - додала Маляр.

Відео зі стратою українського військового

Ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів почав це робити.

На це відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність".

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на страту росіянами українського військовополоненого, наголосивши, що світ не може ігнорувати те, "як легко ці звірі вбивають".

Президент наголосив, що Україна нічого не збирається забувати і прощати вбивцям.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав відео зі стратою українського військовополоненого усім колегам-омбудсменам з інших країн та звернувся з листами до посадовців ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин.

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